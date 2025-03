Hulk treina separado em campo, e Atlético-MG avança na preparação para o Brasileirão

Nesta sexta-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG deu seguimento aos trabalhos de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. A principal novidade da atividade foi o atacante Hulk, que realizou uma atividade no gramado.

Ao lado da preparação física e de fisioterapeutas, Hulk realizou uma atividade em campo com bola, separado dos demais atletas do Atlético-MG. O atacante está em fase de recuperação de uma lesão na coxa direita. Além dele, Júnior Santos, que trata problema na panturrilha direita, também fez um trabalho em campo com a preparação física, de forma individual.

A sexta-feira de Hulk: treino físico e um encontro mais que especial com as crianças que treinam na iniciação da nossa base! ??? Carinho sempre recíproco! ? pic.twitter.com/RTiK2YopRF ? Atlético (@Atletico) March 21, 2025

Os atacantes Cadu e Caio Maia seguem entregues ao departamento médico, ambos tratando lesões no joelho direito. Já Guilherme Arana (Brasil), Junior Alonso (Paraguai) e Alan Franco (Equador) estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias. Todos os três foram titulares nas partidas de seus países.

O colombiano Palacios se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e continuou realizando as atividades com o restante do grupo. A volta do atleta aconteceu no treinamento da última quinta-feira (20).

O treino deste sábado do Atlético-MG tem como programação um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Coimbra Porto. Agora, a partida contra o Grêmio, pela primeira rodada da Série A, será realizada no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Três dias depois, na terça, o time mineiro já duela com o Cienciano, pela estreia na Sul-Americana. A bola rola às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, no Peru.