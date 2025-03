Guarani acerta empréstimo do lateral-direito Yan Henrique para o Internacional

O Guarani encaminhou o empréstimo do lateral-direito Yan Henrique para o Internacional para a sequência da temporada. O jogador, de 19 anos, reforçará a equipe Sub-20 do time gaúcho e terá a oportunidade de finalizar sua formação no Celeiro de Ases antes de uma possível promoção ao time profissional.

O acordo será válido por um ano, com opção de compra ao fim do período. O Guarani, que detém 90% dos direitos econômicos do atleta, ainda não divulgou os valores da negociação.

Yan Henrique é considerado uma promessa da base e já atuou 15 vezes pelo profissional, mas ainda não contribuiu com gols ou assistências. No Campeonato Paulista de 2024, ele disputou sete partidas, alternando entre titularidade e banco de reservas.

A chegada de Yan faz parte de um planejamento do Internacional para reforçar a lateral direita, uma posição que ainda carece de opções no elenco. No momento, o clube conta apenas com Braian Aguirre e Nathan, sendo que este último pode retornar ao Santos. Titular da posição em 2024, Bruno Gomes, sofreu uma grave lesão ligamentar e deve ficar fora durante boa parte da temporada.

A aposta do Inter em Yan Henrique segue um modelo que já deu certo recentemente. Em 2024, o zagueiro Victor Gabriel chegou por empréstimo do Sport como lateral-esquerdo para a base e acabou sendo trabalhado como zagueiro.

Após um período de adaptação, foi promovido ao time principal e ganhou espaço no elenco profissional, principalmente após a lesão de Gabriel Mercado.