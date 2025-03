Grêmio divulga lesão do artilheiro Martin Braithwaite, que vira dúvida para estreia no Brasileiro

O Grêmio divulgou, nesta sexta-feira, que o atacante Martin Braithwaite teve uma lesão diagnosticada no adutor longo da coxa direita, após realizar exames de imagem. O clube não divulgou um prazo de recuperação para o dinamarquês.

Braithwaite sentiu a lesão no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho, no último domingo, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio. O jogador atuou durante os 90 minutos no empate, em 1 a 1, que deu o título Estadual para o Colorado.

De acordo com o Imortal, o Martin Braithwaite já está realizando o tratamento com a fisioterapia do clube.

SEQUÊNCIA NOS TREINOS ???? A sexta-feira foi de trabalhos de posse de bola, troca de passes e confrontos. Foco na estreia do #Brasileirão2025. ? Lucas Uebel | Grêmio FBPAhttps://t.co/iaaJalu39J pic.twitter.com/6apdAZ5eue ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 21, 2025

Com isso, o jogador vira dúvida para a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro no dia 29 de março, sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, na Arena do Grêmio.

O dinamarquês de 33 anos, que já defendeu o Barcelona, chegou ao Tricolor Gaúcho em julho de 2024. Desde então, foram 31 jogos disputados, 15 gols marcados e três assistências. Nesta temporada, Martin Braithwaite já balançou as redes sete vezes e deu um passe para gol.

O atacante ainda foi o vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho, com seis gols marcados, atrás apenas de Emerson Galego, do Ypiranga, que anotou oito tentos. Braithwaite também balançou as redes pela Copa do Brasil.