Flamenguista com camisa do Vasco? João Fonseca revela real time do coração

O carioca João Fonseca esclareceu qual o seu time de coração após uma 'confusão' por conta de uma foto sua com a camisa cruzmaltina. Afinal, para quem ele torce: Flamengo ou Vasco?

O que aconteceu

Uma foto vazada na internet mostra João Fonseca com a camisa do Vasco, ainda menino. O tenista explicou, porém, que precisou defender o Cruzmaltino para jogar um torneio de tênis na infância.

Eu torço pelo Flamengo. Essa foto foi de Interclubes, que joguei na minha época de 11, 12 anos. Na verdade, acho que naquela época não tinha Flamengo [no tênis] João Fonseca, em entrevista à Cazé TV

João Fonseca disse que odiou ter de vestir a camisa do Vasco na época. Disse também que ainda é zoado por amigos por conta da foto.

Como a gente tinha que jogar Interclubes, o único do Rio era o Vasco. Eu lembro que, na época, eu odiei. Eu falei para a minha mãe: 'Eu não quero jogar com a camisa do Vasco'. Até meus amigos vascaínos usam essa foto para me encher o saco

A competição em questão era a 1ª Copa Minas Tênis Clube, realizada em Belo Horizonte. O evento pertencia ao Circuito Nacional Infanto-juvenil da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, e era preciso ser filiado a um clube para competir. Como o Flamengo não tinha tênis, João acabou jogando pelo Vasco.

João Fonseca foi vice-campeão do torneio e já mostrava que tinha futuro no esporte. O evento reuniu 380 tenistas de 15 estados diferentes.

Aconteceu, era uma época legal. O Interclubes era muito legal. Era o Vasco, mas era o time do estado do Rio. Mas foi legal!

O flamenguista de 18 anos estreou com vitória no Miami Open. Ele superou um mal-estar e venceu o norte-americano Learner Tien de virada, por 2 sets a 1. O seu próximo adversário será o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.