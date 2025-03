Ex-São Paulo, Beraldo celebra nova convocação à Seleção Brasileira: "Enorme alegria"

Peça importante de uma ótima temporada do PSG, o zagueiro Lucas Beraldo, revelado pelo São Paulo, foi recompensado pela grande fase e novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. O Brasil, agora, enfrenta a Argentina, na próxima terça-feira (25), em Buenos Aires, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"É uma enorme alegria sempre que tenho a oportunidade de defender a Seleção. Sou muito grato pela confiança do professor Dorival, mas também a todos os meus companheiros e comissão técnica do PSG, que estão me dando a oportunidade de fazer junto com eles uma temporada extraordinária", diz Beraldo, de 21 anos.

O zagueiro se apresenta neste sábado em Brasília para sua quinta convocação. Em março de 2024, estreou como titular em Wembley, no amistoso contra a Inglaterra, e em seguida atuou pelos 90 minutos contra a Espanha, que meses depois seria campeã da Eurocopa. Em 2024, Beraldo ainda esteve presente em convocações para a Copa América, nos Estados Unidos, e para os jogos das Eliminatórias contra Equador, Paraguai, Chile e Peru.

Nesta nova convocação, treinador brasileiro, além de Beraldo, chamou convocou o goleiro Weverton (Palmeiras), Éderson (Atalanta) e João Gomes (Wolverhampton). Dorival teve que chamar novos nomes após alguns incidentes na vitória contra a Colômbia nesta quinta, em Brasília. Alisson sofreu um choque na cabeça no jogo diante da Colômbia, já Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães cumprirão suspensão e, por fim, Gerson se lesionou.

Fase de Beraldo no PSG

Após cair na semifinal da Champions League da última temporada, o torcedor do PSG tem motivos para sonhar alto novamente neste ano. Em 20 jogos realizados desde a virada do ano, o time parisiense conquistou 18 vitórias e foi derrotado somente uma vez, com incríveis 62 gols marcados no período. A classificação para as quartas de final do torneio continental sobre o Liverpool, em pleno Estádio de Anfield, foi o ponto mais alto até aqui.

"Sem dúvida que é o melhor momento que vivemos desde que cheguei no clube. O time está muito conectado em campo e a gente sente isso da torcida também. Temos grandes desafios pela frente, temos que trabalhar muito, mas quando se veste a camisa do PSG, assim como da Seleção, é preciso sonhar alto sempre", revela Beraldo.

Em busca do tetracampeonato francês, com 19 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique Marseille, o PSG tem mais um grande desafio na temporada nos dias 9 e 15 de abril, quando enfrenta o Aston Villa pelas quartas de final da Champions League.