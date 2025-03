Ex-Santos, Léo Souza é destaque entre os brasileiros com melhor média de gols nos últimos 12 meses

Destaque do futebol asiático há alguns anos, o atacante brasileiro Léo Souza, que teve passagens pelas bases de Corinthians e Santos, segue reafirmando seu faro de gol.

De acordo com um levantamento do Sofascore, o atacante aparece como o terceiro jogador brasileiro com a melhor média de gols nos últimos 12 meses, tendo marcado 24 gols em apenas 35 partidas. A média do atleta é de 0,68 gols por jogo. Ele só fica atrás de Guilherme Bissoli, com média de 0,73, e de Roger Guedes, ex-Corinthians, com 0,69.

Aos 27 anos, o jogador foi contratado nesta temporada pelo Shanghai Port, atual bicampeão chinês, para suprir o papel de protagonismo deixado pelo meia Oscar, que retornou ao Brasil para defender o São Paulo. E não demorou muito para o atacante começar a atrair os holofotes novamente para si.

Até o momento, Léo soma dois gols e uma assistência em seis jogos pela equipe, números que representam uma média de uma participação em gol a cada duas partidas.

"Fico muito feliz em ver meu nome entre os principais goleadores brasileiros no último ano. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e da paixão que tenho e demonstro a cada vez que entro em campo. Construí minha trajetória no futebol asiático com muito esforço, e estar entre os artilheiros brasileiros nesse período só reforça que venho fazendo um bom trabalho. O futebol na Ásia tem evoluído bastante, e sigo motivado para manter esse nível e alcançar novas marcas", afirmou o jogador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sofascore (@sofascorebr_oficial)

Além disso, o atacante se consolidou entre os dez maiores goleadores brasileiros da história da China, somando duas temporadas consecutivas no topo da artilharia da liga local: foi o máximo goleador no Campeonato Chinês em 2023 e o vice-artilheiro em 2024.

O ex-jogador do Santos também possui outros marcos relevantes no futebol asiático. Ele é o único jogador da história a ser artilheiro duas vezes seguidas de ligas japonesas (2018 e 2019) e foi reconhecido como o atacante mais perigoso da Coreia do Sul em 2022.

Já no futebol brasileiro, Léo Souza acumula passagens pelas categorias de base de Red Bull Brasil, Corinthians, Ituano, Rio Verde-GO e Santos. No Peixe, o atleta nunca chegou a atuar pelo profissional, mas disputou 17 partidas e balançou as redes três vezes.