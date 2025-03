Ex-campeão dos pesos pesados, George Foreman morre aos 76 anos

O mundo do boxe lamenta a perda de um nome lendário. Ex-campeão dos pesos pesados, George Foreman morreu nesta sexta-feira aos 76 anos. A informação foi confirmada através das redes sociais do antigo pugilista.

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, nós anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por seus entes queridos", descreveu o comunicado.

O texto divulgado pela família ainda destacou as qualidades de Foreman. "Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado, uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome para sua família. Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso".

Foreman é um dos maiores nomes da categoria dos pesados no boxe. Ganhou a medalha de ouro olímpica em 1968 e foi campeão mundial em 1973 e 1994. Na última conquista, ele tinha 45 anos - é o mais velho a conseguir o título na categoria.

Em 30 de outubro de 1974, quando era o campeão mundial, participou da "Luta do Século" ao enfrentar a lenda Muhammad Ali no antigo Zaire - atual República Democrática do Congo. Acabou derrotado no oitavo round por nocaute, após atacar bastante seu adversário e sofrer um contragolpe.

Foreman ficou afastado do boxe entre 1977 e 1987 para se dedicar à religião. No retorno, chegou a derrotar o brasileiro Adilson Maguila Rodrigues por nocaute no segundo assalto. Ganhou o segundo título em uma luta dramática contra o norte-americano Michael Moore. Seu último combate aconteceu em 1997, em uma derrota por pontos para Shannon Briggs. Ele encerrou sua carreira com um cartel de 76 vitórias e 5 derrotas.