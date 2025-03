Evangelista se emociona ao receber camisa do Palmeiras com número em homenagem à mãe: "Escolha certa"

O meio-campista Lucas Evangelista foi apresentado, nesta sexta-feira, como reforço do Palmeiras. Sétimo reforço para o time comandado por Abel Ferreira, o atleta de 30 anos não conteve as lágrimas e se emocionou ao receber a camisa com o número 30, escolhido em homenagem à sua mãe, que faleceu em 2023, das mãos da presidente Leila Pereira.

"Vou contar um acontecimento que teve hoje pela manhã. No celular, às vezes aparecem fotos aleatórias durante os anos. Hoje abri e tinha foto da minha mãe de 2015, quando tive meu primeiro contrato na Itália. E a mensagem que senti no meu coração é que ela está comigo, feliz nesse momento. Desde que acordei, senti ela presente. parece coisa de outro mundo. É uma mensagem de que fiz a escolha certa, estou feliz, ela também está feliz e tenho certeza que ela também está feliz".

"Nem nos meus melhores sonhos imaginava que seria possível ter uma oportunidade dessa num time tão vitorioso, super bem estruturado. Sempre pensava no futuro e confesso que nunca passou pela minha cabeça a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Todos podem ter certeza que vou doar minha vida para ajudar dentro e fora de campo. O ambiente faz muita diferença. O Jhon Jhon elogiou tudo. Tenho certeza que vim ao lugar certo e vai ser um ciclo abençoado para mim e todo mundo", seguiu.

Apesar de já estar integrado ao elenco, Evangelista ainda não pode estrear pelo Verdão no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Regularizado no BID, ele deve ter sua primeira aparição em seu novo clube na estreia do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde estreia no torneio nacional no domingo, dia 30 de março, contra o Botafogo. O duelo está marcado para acontecer às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Palmeiras duela com o Corinthians na próxima quinta-feira, no segundo jogo da final do Paulistão . A bola rola às 21h35, na Neo Química Arena.