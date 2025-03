Evangelista revela qual foi alteração em exame que "atrasou" seu acerto com o Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista é o sétimo reforço do Palmeiras para esta temporada. Ex-Red Bull Bragantino, o atleta foi anunciado há uma semana e ainda aguarda sua estreia. Antes de ter o acerto confirmado, o atleta apresentou uma alteração em um exame clínico que atrasou a assinatura do contrato.

Nesta sexta-feira, em sua apresentação oficial, na Academia de Futebol, Evangelista revelou que a alteração se deu por um "nódulo benigno no pulmão", ao qual ele já tinha conhecimento. Ele esclareceu a situação e contou que sempre esteve tranquilo na negociação.

"Em relação aos exames, já sabia o que era. Tinha feito uma bateria de exames no Bragantino e tinha dado um nódulo benigno no pulmão. Deve ser alguma cicatriz que ficou por conta de uma gripe forte que tive ou algo do tipo. O pessoal brinca nas redes sociais, minha namorada me mostrou: 'ih, não passou no teste da calvície', 'é joelho'. Muita coisa sai e eu acabei rindo. Teve um jornalista que postou 'ele sempre teve esse problema no coração'. Falei, é só loucura. Estava bem tranquilo, me paz, sabia o que era. O Barros também estava tranquilo, me ligando sempre falou para ficar tranquilo. Foi muito de boa", revelou.

Com tudo em ordem, Lucas Evangelista integrou-se ao elenco do Palmeiras e já tem participado normalmente das atividades. Ele está regularizado no BID da CBF e aguarda o início do Campeonato Brasileiro para poder estrear pelo Verdão. Na primeira rodada, o Alviverde enfrenta o Botafogo, no Allianz Parque, no domingo.

Evangelista se emocionou ao ser apresentado ao lembrar de sua mãe, torcedora do Palmeiras, que faleceu em 2023. O atleta contou que nunca imaginou poder receber uma proposta do Palmeiras e ouviu da presidente Leila Pereira o antigo interesse do clube nele.

"O Lucas não imaginou que viesse, mas nós já estávamos de olho há muito tempo. Ficamos muito felizes por ter dado tudo certo e ter conosco uma pessoa como você. Sei que é muita emoção quando se fala de quem a gente ama. Ela (mãe do Lucas) não está aqui fisicamente, mas não tenho dúvida que espiritualmente ela está aqui te protegendo e torcendo por você. Você está aqui por causa dela. Ficamos muito felizes. Não tenho dúvidas, meu trabalho é proteger cada colaborador do nosso clube. Sempre estarei ao lado de vocês em qualquer situação", disse a presidente Leila Pereira.

Por conta de regulamento, não pode defender o clube no segundo jogo da final do Paulistão, que será na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília).