Palco da vitória de Fonseca receberá Copa, abrirá Mundial e é paddock da F1

A quadra principal do Masters 1000 Miami foi palco da vitória de João Fonseca sobre Learner Tien por 2 sets a 1 — parciais de 6/7 (1), 6/3 e 6/4 — na primeira rodada do torneio. Ela fica dentro do Hard Rock Stadium, estádio que pertence ao Miami Dolphins, da NFL.

Palco de grandes eventos

O Hard Rock Stadium não recebe só futebol americano e tênis. O estádio também está ligado ao futebol e à Fórmula 1.

A Copa do Mundo e o Super Mundial passarão pelo Hard Rock Stadium. O estádio será um dos 16 palcos do principal torneio de seleções no ano que vem e receberá o jogo de abertura do Mundial de Clubes, entre Inter Miami e Al Ahly, no dia 14 de junho deste ano.

A final da última Copa América foi realizada lá. A Argentina venceu a Colômbia por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Lautaro Martínez.

O Hard Rock Stadium vira paddock da Fórmula 1. O circuito de rua de Miami passa ao redor do estádio, e pilotos, equipes e celebridades se concentram dentro da casa do Miami Dolphins. O pit lane fica logo em frente ao local.

Hard Rock Stadium vira paddock da Fórmula 1 durante GP de Miami Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

O estádio já recebeu seis edições do Super Bowl, a final da NFL: XXIII (1989), XXIX (1995), XXXIII (1999), XLI (2007), XLIV (2010) e LIV (2020).

Quadra construída no gramado

A quadra principal do Masters de Miami é construída em cima do gramado do Hard Rock Stadium. Uma base de concreto é colocada sobre a grama, e o piso duro é colocado por cima para a quadra ganhar forma.

Arquibancadas são construídas no fundo da quadra. O Hard Rock tem suas arquibancadas originais, mas elas ficam distantes do ponto do gramado onde são disputados os jogos de tênis, por isso a criação de assentos provisórios.

The stages of setting up Stadium Court



Check out the build over the past two months with @fastdrycourts at @HardRockStadium! pic.twitter.com/eiEEh6tHf7 ? Miami Open (@MiamiOpen) March 6, 2023

João Fonseca na segunda rodada

João Fonseca enfrentará Ugo Humbert, da França, na segunda rodada do Masters de Miami. O francês, atual 20° do ranking, entrou direto nesta fase por ser um dos cabeças de chave. A partida será no sábado, ainda sem horário confirmado.

A joia brasileira não teve vida fácil na primeira rodada. João foi derrotado no tie-break do primeiro set, venceu o segundo e passou mal no terceiro. Apesar da vontade de vomitar, ele voltou bem e conseguiu vencer Tien.