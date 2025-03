Entenda por que Dorival fez sete alterações na vitória do Brasil sobre a Colômbia

A sofrida vitória do Brasil sobre a Colômbia, nesta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, foi marcada por um momento inusitado. O técnico Dorival Júnior chegou a fazer sete substituições na equipe, que venceu a partida por 2 a 1.

A situação gerou uma série de questionamentos entre torcedores nas redes sociais. Dorival já havia mandado a campo Joelinton, Matheus Cunha, André, Wesley, Savinho e Bento antes de, nos últimos minutos, trocar Vinicius Júnior por Léo Ortiz.

A Seleção Brasileira, entretanto, sempre esteve amparada pela regra. Isso porque a comissão técnica utilizou o protocolo de concussão ao substituir Alisson, que se chocou com Davinson Sánchez no segundo tempo, por Bento. A medida dá direito a uma mudança extra.

O Brasil, contudo, não foi o único a usar a regra. A Colômbia também tirou Sánchez depois do choque para a entrada de Cuesta. Portanto, como as duas equipes ativaram o protocolo, ambas ganharam duas alterações a mais, além das cinco já previstas.

A regra diz que cada troca por concussão dá ao adversário a opção de usar um "substituto adicional". O técnico Dorival Júnior contou bastidores de como decidiu fazer as sete mudanças.

"Quando foi mostrada a saída de um atleta, ficamos com isso na cabeça. Eu rapidamente pedi para o Dimas consultar o quarto árbitro se nossa ideia era correta, se poderíamos ter duas possibilidades. Ele nos relatou que sim, que teríamos mais uma alteração. Nós seguramos um pouco, saiu o gol, e aí vimos a necessidade da alteração", explicou o treinador.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai.

O próximo compromisso do Brasil é contra nada mais nada menos do que a Argentina, líder das Eliminatórias, em pleno Monumental de Núñez. O clássico, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.