Endrick esquentou banco diante da Colômbia por ter 11cm a menos que Cunha

Apenas 11 centímetros fizeram Endrick esquentar o banco na vitória por 2 a 1 do Brasil contra a Colômbia.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior optou por Matheus Cunha no lugar de Endrick por causa da altura. Cunha mede 1,84m, enquanto Endrick tem 1,73m.

A torcida no Mané Garrincha pediu por Endrick, mas Cunha entrou na vaga de João Pedro (1,82m de altura), frustrando boa parte dos 70 mil presentes no estádio.

A preocupação de Dorival foi o forte jogo aéreo da Colômbia. No fim, após Vini Jr desempatar a partida, até o zagueiro Léo Ortiz entrou com o objetivo de cortar cruzamentos.

A mesma lógica foi utilizada pela comissão técnica no substituto de Gerson, que saiu lesionado. Joelinton (1,86m) entrou e André (1,76m) ficou entre os reservas.

Endrick, convocado de última hora na vaga de Neymar, viu do banco o Brasil vencer por 2 a 1 a Colômbia e ganhar confiança antes de enfrentar a Argentina, terça-feira, em Buenos Aires.