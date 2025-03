Em jejum de gols, Ferreira é o jogador do São Paulo com mais chances perdidas no ano

Ferreira ainda vem tentando recuperar o bom futebol após se recuperar de lesão. O atacante, no entanto, vive longo período de jejum e é o jogador do São Paulo que mais perdeu chances em 2025.

De acordo com dados do Sofascore, Ferreira desperdiçou cinco grandes oportunidades de gol. Uma delas ocorreu na vitória do Tricolor sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na reta final do jogo, o atacante fez fila, invadiu a área e bateu, mas parou em defesa do goleiro.

O camisa 47 também perdeu chances contra Guarani, Portuguesa e Inter de Lima. Contra a Lusa, inclusive, o atacante desperdiçou duas grandes oportunidades, sendo uma cara a cara com o goleiro, em que acabou acertando a trave.

Em contrapartida, Ferreira é o terceiro jogador do elenco tricolor, empatado com Ferraresi e Luciano, com mais chances criadas no ano (3). Ele fica atrás apenas de Oscar (4) e Calleri (5).

Em agosto do ano passado, Ferreira sofreu uma lesão na perna esquerda que o tirou dos gramados por quase dois meses. Desde que retornou, o atacante não participou diretamente de nenhum gol do São Paulo, seja como artilheiro ou garçom.

A última vez em que o jogador balançou as redes faz mais de sete meses. Em julho de 2024, Ferreira marcou o segundo gol são-paulino no empate com o Botafogo em 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante disputou nove jogos nesta temporada, sendo três como titular. Ele espera entrar em campo no próximo dia 30, quando a equipe de Luis Zubeldía estreia no Brasileirão. No Morumbis, o São Paulo recebe o Sport, às 16h (de Brasília).