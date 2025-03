Em estreia de Tuchel, Inglaterra vence a Albânia pelas Eliminatórias Europeias

Em confronto pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, a Inglaterra bateu a Albânia de Sylvinho por 2 a 0, nesta sexta-feira. Os gols da vitória no Wembley foram marcados por Lewis-Skelly e Harry Kane.

Com o triunfo na estreia de Thomas Tuchel no comando da equipe, os britânicos largam na liderança do grupo K, empatados com a Letônia, que também venceu em sua estreia. Já os albaneses ficaram com a quarta posição.

No grupo K estão as seleções da Inglaterra, Letônia, Sérvia, Albânia e Andorra.

Ambas voltam a campo na segunda-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias. A Inglaterra irá enfrentar a Letônia, novamente no Wembley, às 16h45 (de Brasília). Enquanto a Albânia recebe a Andorra, no Air Albania Stadium, em Tirana, no mesmo horário.

Os gols do jogo

Em grande jogada de Bellingham pelo meio do campo, aos 20 da primeira etapa, o meia conseguiu um belo passe em profundidade para o lateral-esquerdo Lewis-Skelly, que recebeu na área e, de primeira, bateu por baixo das pernas do goleiro para abrir o placar.

Já com 32 do segundo tempo, Rice, pelo lado direito, fez um cruzamento para Harry Kane, que estava a alguns metros da pequena área. O atacante aproveitou o erro do zagueiro, que perdeu o tempo da bola de cabeça, para dominar no peito e, com tranquilidade, bater rasteira e aberto, estufando a bochecha esquerda do gol, ampliando para a Inglaterra.

Confira outros resultados das Eliminatórias europeias nesta sexta:

Chipre 2 x 0 San Marino

Andorra 0 x 1 Letônia

Malta 0 x 1 Finlândia

Polônia 1 x 0 Lituânia

Romênia 0 x 1 Bósnia e Herzegovina.