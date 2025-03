Dupla de titulares recebe terceiro amarelo e desfalca Brasil contra a Argentina

A Seleção Brasileira perdeu dois titulares para o próximo jogo nas Eliminatórias Sul-Americanas, diante da Argentina. O volante Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães receberam o terceiro cartão amarelo durante a partida contra a Colômbia, nesta quinta-feira, e viraram desfalques para o Brasil no clássico.

A tendência é que a vaga de Bruno Guimarães seja ocupada por André ou seu companheiro de Newcastle, Joelinton. Já na defesa, Léo Ortiz, Alex Sandro e Murillo brigam pelo lugar de Gabriel Magalhães.

Estas, porém, não são as únicas preocupações do técnico Dorival Júnior. O treinador viu Gerson deixar o gramado do Estádio Mané Garrincha chorando e aguarda a avaliação médica para decidir se o meio-campista do Flamengo terá que ser cortado.

O Brasil sofreu, mas venceu a Colômbia por 2 a 1, com direito a gol de Vinicius Júnior nos acréscimos. O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que mede forças com a Argentina nesta sexta-feira.

Brasil e Argentina, líder das Eliminatórias, se enfrentam na próxima terça-feira, em pleno Monumental de Núñez. O duelo, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.