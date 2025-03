Dorival evita falar em alívio, mas valoriza vitória do Brasil e vê "melhora considerável a cada rodada"

O técnico Dorival Júnior evitou utilizar a palavra "alívio" para esmiuçar a vitória do Brasil sobre a Colômbia, nesta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Pressionado, ele valorizou o resultado e vê uma evolução "considerável" na Seleção a cada rodada.

"Foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação. Mas, acima de tudo, pelo processo que vem melhorando a cada momento. Esse é o sentimento que todos nós temos. Estamos nos fortalecendo, caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada. Enfrentamos uma equipe difícil, complicada de se jogar. Tivemos que fazer uma alteração no meio de uma partida que estava em uma velocidade absurda. Até que nosso jogador se adapte ao movimento da partida, tem que haver um tempo. Acho que a vantagem que a Colômbia conseguiu a partir dessa substituição, é que eles mudaram a forma como eles estavam marcando nossa saída de bola", analisou o treinador.

"Nos primeiros 15 a 20 minutos, estávamos encontrando espaços e criando oportunidades, inclusive a do gol. Eles perceberam, buscaram a alteração e nós tentamos buscar uma correção no meio da partida, o que é difícil. Isso nos gerou uma dificuldade grande, o Alisson estava ficando muito tempo com a bola nos pés. No intervalo conseguimos uma alteração importante e tivemos volume suficiente para atingir o resultado", acrescentou.

Dorival falou sobre os obstáculos que tem encontrado em seu trabalho à frente da Seleção e voltou a dizer que o time está em crescimento. Ele, porém, garante que não está satisfeito.

"Procuro sempre olhar para frente. Se temos que lamentar, foram os jogos anteriores que fizemos por merecer e não conseguimos os resultados. A equipe vem melhorando, sempre digo isso. É natural que as Eliminatórias, com exceção dessas últimas duas etapas, com o Tite, nunca foram tranquilas, sempre foram complicadas. Me lembro de classificações que foram decididas nas últimas duas rodadas. Temos que entender que o futebol sul-americano evoluiu, as equipes estão muito bem estruturadas. Temos que valorizar nossa vitória, é uma equipe que vem em um processo de formação", afirmou.

"É um trabalho contínuo, dificultado pelo pouco tempo. Temos que tentar acelerar para que a gente continue nesse processo de evolução. Para quem ficou quatro meses sem ver esses jogadores, receber neste momento e ver o espírito que nós tivemos é prazeroso. É daí para frente. É um processo que está sendo desenvolvido. Aqui ninguém está satisfeito com nada, a nossa preocupação é constante e será até a última etapa da Copa do Mundo", completou.

O resultado, além de dar um respiro a Dorival, faz a Seleção dormir na vice-liderança das Eliminatórias. O foco agora está no clássico com a Argentina, e o treinador assegura que o Brasil jogará de igual para igual com a atual campeã mundial.

"O que eu não quero é alívio. Não existe alívio. Temos que manter a nossa concentração e o foco no jogo seguinte. Vamos fazer uma grande partida lá dentro, independente das nossas perdas. Vamos fazer um grande jogo perante um adversário difícil. Vamos aguardar, ver o que faremos, mas teremos uma equipe que vai buscar jogar de igual para igual com o atual campeão mundial", concluiu.

Brasil e Argentina, líder das Eliminatórias, se enfrentam na próxima terça-feira, em pleno Monumental de Núñez. O duelo, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.