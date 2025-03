Dorival evita empolgação antes de enfrentar Argentina: 'Não existe alívio'

Dorival não quer saber da palavra "alívio" após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

O treinador da seleção brasileira não se sente aliviado depois dos três pontos nos últimos instantes contra a Colômbia nesta quinta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias.

Dorival quer foco total na Argentina, evitando qualquer empolgação. O duelo com os líderes ocorrerá na terça-feira, às 21h, no Monumental de Núñez.

O técnico vê o Brasil em processo de evolução, mas entende que essa afirmação só ocorrerá em caso de bom resultado em Buenos Aires

Com a vitória diante da Colômbia, o Brasil subiu para o segundo lugar na tabela, com 21 pontos, e aguarda pelos demais resultados da rodada.

A seleção brasileira não terá Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães suspensos. Alisson, substituído por concussão, e Gerson, com problema muscular na coxa, também podem ficar fora.

Não quero alívio, não existe alívio. Temos que manter concentração e foco no jogo seguinte, vamos fazer um grande jogo lá dentro independentemente das três ou quatro perdas. Adversário dificílimo, vamos aguardar, ver o que faremos. Vamos tentar jogar de igual para igual contra o atual campeão mundial Dorival Júnior, em entrevista coletiva

Veja outras respostas de Dorival Júnior

Análise do jogo

"Tivemos que alterar no meio da partida, numa velocidade absurda contra um grande time. Até que o jogador se adapte é natural que precise de um tempo, com o ritmo do jogo. Não tivemos esse momento. Mas, na realidade, eu acho que a vantagem colombiana a partir dessa substituição é que mudaram a forma com que marcaram a saída de bola. Nos primeiros 15 a 20 minutos encontrávamos vários espaços, criando boas oportunidades, inclusive a jogada do gol. Perceberam, alteraram, tentamos corrigir dentro do jogo, o que é difícil de passar informação nítida e clara. Estávamos com dois jogadores flutuando para saída de bola consistente, esses dois jogadores se aproximaram demais da última linha defensiva, virando alvo frágil para marcação. Volante adversário ficava sozinho no combate direto, praticamente na intermediária ofensiva. Tivemos dificuldade grande, Alisson muito tempo com a bola sem opções. A informação não chegou, infelizmente, no intervalo mudamos, posicionamos novamente e tivemos volume suficiente para merecer o resultado".

Bruno Guimarães e Gerson fora - Joelinton e não André

"Bola aérea adversária é a melhor dentro dessa competição, melhor aproveitamento em bolas aéreas ofensivas. Preocupação era grande. Sem o Gerson, perderíamos mais um jogador nessa bola aérea. Danilo é muito importante nesse quesito, laterais mais baixos hoje, com dificuldade nesse sentido. Não podíamos naquele instante diminuir a altura da nossa equipe, até porque é uma jogada muito forte deles. Teriam melhor aproveitamento sem ele [Joelinton]".

"São alterações obrigatórias, o que eu sinto é que, infelizmente, de uma partida para outra temos muitas baixas com desconvocações, agora esses cartões. Dificulta o encontro do equilíbrio para um time que busca a formação ideal, começando a ter cara diferente. Gostaria de tê-los em campo para jogar com outras peças ao longo da partida, teremos que buscar naturalmente as opções".

Novas convocações para substituir os desfalques

"Estamos começando a estudar, buscando alternativas. Espero que o mais rápido possível os posicionem sobre as alterações".

Wesley e prioridade por quem está no Brasil

"Foi muito saudável a participação do Wesley, processo de evolução claro. Que tenha tranquilidade para desenvolver o trabalho, ele chama a atenção e merece todo cuidado possível. Se continuar nesse processo, fatalmente será em pouco tempo um jogador uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento".

"Vamos tentar priorizar quem está no país, dentro de uma necessidade buscaremos nomes de fora"

João Pedro

"Quando tivemos Igor, que na prática seria o Pedro. Com o Igor apresentamos boa evolução. Com o João a ideia era a mesma, e começamos bem, com ele ou Rodrygo flutuando pela direita, sendo mais um homem nas iniciações. Pela esquerda o Raphinha ou Vini. O gol sai de uma troca do Raphinha com o João, na infiltração do Vini, no ataque à última linha. As movimentações vinham acontecendo, criamos duas ou três boas oportunidades além da jogada do pênalti. A ideia era de mobilidade constante, provocando dúvida entre esses quatro homens. Tiramos proveito, eles mudaram a marcação e acabamos incorrendo num erro que foi difícil corrigir, só no intervalo. Modificamos, e os quatro de frente deixaram de ser presas fáceis. Estávamos sem saída consistente, antes achávamos os passes. Eles tiveram um pouco mais de volume, trouxeram dificuldades, na crescida levamos o gol".

Matheus Cunha x Endrick

"Não podia abrir mão de mais um jogador na área por causa do jogo aéreo. No fim optamos por um terceiro homem, nunca fazemos isso. Porque a jogada fluiria assim no fim, com bola alçada. Apenas isso".

Argentina

"Nesse momento, penso em confirmar o quanto antes a classificação. Não me importa o que venha a acontecer, temos que nos preocupar com o nosso rendimento, procurar melhorar sempre, isso vem acontecendo. Trabalhamos com intensidade para melhorar, fazer um grande jogo. Vamos nos concentrar ao máximo pela melhor atuação possível".

Mais espaços contra a Argentina

"Só vou corrigir uma escalação: joga e não deixa jogar. Meio-campo muito habilidoso, de muito combate, completamente ambientado jogando junto há duas temporadas. Temos que competir ao extremo como foi hoje, entendendo as dificuldades e buscando também a leitura correta do que a Argentina apresenta, com as melhores informações aos jogadores. Explorando os detalhes importantes que podem proporcionar um jogo dentro das nossas melhores condições".