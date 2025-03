Djokovic estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic cumpriu o favoritismo e superou seu primeiro obstáculo no Masters 1000 de Miami. Nesta sexta-feira, o sérvio superou o australiano Rinky Hijikata, com direito a um pneu em uma das parciais do confronto.

A vitória veio em dois sets. Djokovic começou arrasador no primeiro set e venceu por 6/0. Na segunda parcial, encontrou mais dificuldades, mas despachou o rival por 7/6(1).

Na próxima rodada, o adversário de Djokovic será Camilo Ugo Carabelli. No primeiro desafio em Miami, o argentino bateu o norte-americano Alex Michelsen, cabeça de chave 32 do torneio, em três sets.