Divergência com déficit nas contas expõe megalomania no Flamengo, diz Bira

Mesmo em um clube que se tornou exemplo de gestão, como o Flamengo, antigas práticas de cartolas brasileiros seguem presentes, afirmou Bira, no Fim de Papo.

O comentarista se referiu a uma divergência encontrada pela diretoria do Flamengo nas contas apresentadas em 2024. Elas mostraram um superávit de R$70 milhões, quando deveriam mostrar um déficit de R$1 milhão.

O Flamengo fez a maior janela da história dele na primeira, em 2024. Não satisfeito, n meio do ano, gasta mais de R$125 mi na contratação do Alcaraz. Então, a conta não fecha. Fica explícita a ambição política e toda a megalomania do Landim na época, de tentar segurar a qualquer custo a presidência do Flamengo na mão dele. É aquela coisa do poder.

Bira

