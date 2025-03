Diretor de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy fala sobre situação de Deyverson, alvo do Fortaleza

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, é alvo do Fortaleza para o restante da temporada. Diretor de futebol do Galo, Victor Bagy falou sobre a situação do atleta e não descartou a permanência do jogador no clube mineiro.

"A gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir uma situação como essa. O Deyverson é um jogador importante, que chegou com protagonismo e que talvez muita gente não esperasse, surpreendentemente. Foi um jogador que nos colocou em uma final de Libertadores, fazendo quatro gols decisivos. É um jogador que temos que tratar com bastante atenção e bastante carinho", disse Victor durante participação no Charla Podcast nesta quinta-feira.

Segundo a Itatiaia, o Fortaleza fez uma proposta para contratar Deyverson e ofereceu um contrato de três anos ao atacante, além de um salário superior ao que ele recebe no Atlético-MG. O jogador de 33 anos tem vínculo com o Galo até o final do ano.

?? Alerta de golaços na Cidade do Galo! Deyverson, Caio ou Saravia: qual o preferido da Massa? ? pic.twitter.com/2EcAWOWKTN ? Atlético (@Atletico) March 20, 2025

"Não é simplesmente porque existe uma proposta que nós temos que sair negociando. Ele tem contrato até o final do ano. Existem alguns gatilhos que também podem dar uma renovação para a próxima temporada. Tem que ser analisado com calma. Temos tempo até o fechamento da janela. Estamos debatendo e avaliando. É um jogador importante para o elenco. Tem que ser conduzido de forma muito sensata para não cometermos nenhum tipo de equívoco", acrescentou Victor Bagy, ex-goleiro.

Desde agosto de 2024 no Atlético-MG, Deyverson disputou 33 jogos pelo clube, marcou oito gols e deu duas assistências. Nesta temporada, o jogador balançou as redes duas vezes, em dez partidas.

Deyverson foi decisivo na campanha do vice-campeonato do Galo na Copa Libertadores de 2024, com quatro bolas de rede no mata-mata da competição. Foram dois gols marcados contra o Fluminense, nas quartas de final, e mais dois gols e uma assistência diante do River Plate, na semifinal.

O Atlético-MG volta a campo no dia 29 de março, sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio.