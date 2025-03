Danilo, do Flamengo, revela preferência pela conquista do Brasileirão

Dono de uma carreira de sucesso na Europa, o experiente Danilo começou um novo desafio em 2025 com a camisa do Flamengo. Ele já participou das conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, mas revela um desejo especial pelo Rubro-Negro.

"Gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro, acredito que é a competição mais difícil pela qualidade e diversificação, pelas distâncias e pelo clima. Seria uma conquista importante para colocar na minha galeria", afirmou, em entrevista divulgada nesta sexta-feira pela Fla TV.

Para vencer o Brasileirão, o Flamengo terá de superar uma longa caminhada de 38 rodadas com desafios em diferentes estilos. Na temporada, o clube carioca ainda administrará outros compromissos, como a Copa do Brasil, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. Será uma sequência de jogos que não assusta Danilo.

"Tenho certeza de que vou falar que estou cansado, mas agora estou empolgado. Quanto mais jogos eu tiver, para me divertir, vai ser melhor. O grupo é muito maduro para se cuidar. Claro, é um calendário difícil e exigente, mas quero jogar. Vai ter a necessidade de controle por parte de todos", receitou.

Sobre os títulos conquistados no início de 2025, Danilo considera que o elenco não pode se empolgar, pois as dificuldades vão aumentar na sequência do ano. "Interessante falar que o ano mal começou e já ganhamos duas taças. Passamos por um período de preparação, sendo testados. Daqui para frente, os desafios aumentam. Quando as dificuldades aumentam, os vencedores precisam ter seu diferencial", comentou.

Danilo observa que o Flamengo tem margem para crescimento, apesar do bom futebol apresentado no começo de 2025. "Fazer esse ano especial não deve servir como pressão, mas sim como estímulo", explicou o atleta, que fala sobre a necessidade de um pensamento coletivo. "Imagino que todos precisem estar conectados com o propósito, na hora do treino e também para se cuidar", encerrou o atleta.