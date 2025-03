Conor McGregor revela desejo de concorrer à presidência da Irlanda após encontro com Trump

Ex-campeão do Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor revelou nesta semana ter a intenção de concorrer à presidência da Irlanda por meio de uma postagem em suas redes sociais. O desejo do lutador se dá após encontro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, sede do governo americano.

Ainda não houve uma candidatura oficial do lutador. As eleições na Irlanda ocorrem em novembro deste ano e, uma das principais motivações de McGregor, é se opor ao Pacto de Migração da União Europeia, bloco do qual o país faz parte, e se trata de um conjunto de regras que visa gerir a migração e um programa de asilo entre as nações que fazem parte da União.

O pacto é criticado pelos movimentos de extrema direita na União Europeia e ganha força nos Estados Unidos, onde McGregor se encontrou com Trump nesta semana. Na vitória do presidente americano, em 2024, um dos slogans de sua campanha se deu por meio dos ataques aos imigrantes na América do Norte. Segundo informações da Reuters, desde que o republicano assumiu a presidência, mais de 40 mil imigrantes foram detidos.

"Quem mais enfrentará o governo e se oporá a este projeto de lei? Qualquer outro candidato presidencial que eles tentarem apresentar não oferecerá resistência", escreveu McGregor, se posicionando contra o Pacto Migratório. Além de Trump, o lutador se encontrou com Elon Musk, dono do X, CEO da Tesla e, atualmente, conselheiro no governo dos Estados Unidos. "Vou apresentar este projeto de lei em um referendo. Vote em McGregor."

Antes de revelar sua "candidatura", McGregor já havia falado sobre o desejo de modificar as políticas migratórias na Irlanda em entrevista coletiva na Casa Branca. "Nós consideramos os Estados Unidos nosso irmão mais velho. Então é importante para a Irlanda ser um país próspero e pacífico, para que os 40 milhões de americanos de ascendência irlandesa tenham um lugar para visitar", afirmou.

Desde 2021, McGregor não luta no UFC, quando se lesionou no combate com Dustin Poirier. Em junho de 2024, estava marcado um combate com Michael Chandler no UFC 303, mas que precisou ser cancelado por uma nova lesão do irlandês. Em seu lugar, Alex Poatan defendeu o cinturão dos meio-pesados contra Jiri Procházka, em Las Vegas.

A Irlanda é uma democracia parlamentar, no qual o presidente divide o poder legislativo com a Câmara dos Deputados e o Senado. Ela se tornou independente do Reino Unido no início do século 20 e, com a saída do país da União Europeia, continuou como um membro do bloco.