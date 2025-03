Conor McGregor anuncia candidatura à presidência da Irlanda: "Escolha fácil"

Nesta segunda-feira (17), Conor McGregor retornou aos holofotes ao aparecer com Donald Trump na Casa Branca para debater temas pertinentes à Irlanda, no dia de 'São Patrício'. Dias após o encontro, mais precisamente na última última quinta-feira (20), o astro do UFC aproveitou o embalo da 'agenda política' e utilizou as redes sociais para expressar o desejo de concorrer à presidência de seu país natal.

Mesmo passando por problemas com sua imagem, após ser condenado por agressão sexual por ter feito sexo sem consentimento com Nikata Land, Conor usou a rede social X (antigo Twitter) para se lançar como possível candidato ao cargo de presidente da República da Irlanda. Vale lembrar que, diferente do Brasil, quem preside o país tem função simbólica e não exerce funções executivas. Quem cuida da parte burocrática da nação é o primeiro-ministro.

"Irlanda, a escolha é sua, e é uma escolha fácil. Vote em mim para Presidente e nós vamos salvar a Irlanda juntos!", frisou Conor (clique aqui ou veja abaixo).

Vale lembrar que, mesmo com o desejo do lutador em concorrer ao cargo, ele precisa passar por uma aprovação para conseguir ser um dos líderes da nação. McGregor necessita obter apoio de 20 membros do 'Oireachtas' (Parlamento composto por deputados, senadores e o presidente) ou conseguir ser aprovado por quatro das 31 autoridades locais da Irlanda, que fazem parte dos 26 condados que dividem o país.

Retorno distante

A última aparição de Conor McGregor dentro do octógono foi no UFC 264, quando o lutador quebrou o tornozelo esquerdo no fim do primeiro round, no duelo contra Dustin Poirier. 'The Notorious', como é popularmente conhecido, até participou da edição do TUF ao lado de Michael Chandler em 2023. Porém, mesmo com o duelo marcado, o atleta não realizou o combate com o norte-americano.

Ireland, the choice is yours and it is an easy one. Vote for me as your President and we will SAVE IRELAND TOGETHER! ????? https://t.co/tLGdPITwnr

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 20, 2025

Ireland must fully implement the EU Migration Pact by June 12, 2026.

So between now and 12 June 2026, several pieces of legislation have to be passed by both Houses of the Oireachtas & then signed by the President.

The next presidential election must take place by 11 Nov 2025...

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 20, 2025