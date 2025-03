Com Palmeiras em busca da virada, Weverton tenta superar marca de Oberdan Cattani no Paulista; confira

Weverton, do Palmeiras, pode se isolar no ranking de goleiros com mais títulos do Campeonato Paulista, superando o ídolo Oberdan Cattani. Atualmente, ambos têm quatro, cada um. Nesta temporada, para conquistar o tetra inédito, o Verdão precisa de uma virada sobre o Corinthians.

O Palmeiras acabou derrotado pelo rival por 1 a 0, no jogo de ida, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 27 de março, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Ídolo palmeirense, Oberdan Cattani foi campeão estadual pelo Alviverde nos anos 1942, 1944, 1947 e 1950. Defendendo o Verdão por 14 temporadas, disputou 358 jogos, com 214 vitórias, 75 empates e 69 derrotas. Além dos Paulistas, conquistou também Torneio Rio-São Paulo (1951), Mundial Interclubes (1951), Taça Cidade de São Paulo (1945, 1950 e 1951).

Weverton foi contratado pelo Verdão em 2018 e disputa, neste ano goleiro disputa a sua oitava temporada com a camisa alviverde. Um dos símbolos da era vitoriosa que vive o clube, é um dos maiores campeões, com 12 títulos. Ele conquistou três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

O goleiro ainda ostenta a terceira menor média de gols sofridos na história do clube (0,72 por jogo, com 298 tentos em 409 duelos) e ocupa a primeira posição no ranking de mais partidas sem ser vazado neste século (198). Os 35 duelos sem levar gols em 2020 e em 2023, aliás, são o recorde alviverde desde 2001.

Em 2020, quando conquistou seu primeiro Paulista pelo Verdão, Weverton foi um dos protagonistas. Depois de empate no tempo normal (1 a 1), o título foi definido nos pênaltis. O goleiro foi responsável por pegar duas cobranças do Corinthians, o que ajudou o Verdão a ficar com o título.