Com lesão no tornozelo, Cubarsí deixa seleção espanhola e retorna ao Barcelona

Durante o empate por 2 a 2 entre Espanha e Países Baixos, nesta quinta-feira, o zagueiro Pau Cubarsí foi substituído ainda no primeiro tempo, com dores no tornozelo direito. Com lesão constatada, o jovem deixa a delegação para retornar ao Barcelona.

"Após os exames realizados pelos Serviços Médicos da Federação Espanhola de Futebol, foi decidido que o jogador retornará ao seu clube, o FC Barcelona, ??para iniciar a recuperação do desconforto no tornozelo direito, que o impediu de completar a partida contra a Holanda, no estádio De Kuip, em Roterdã", diz a nota publicada pela Federação Espanhola.

Desfalque certo na La Roja para o confronto de volta contra os neerlandeses, pelas quartas da Liga das Nações, neste domingo, às 16h45, Cubarsí foi substituído por Mario Gila, da Lazio.

Para o Barça, o zagueiro ainda é dúvida para próximos dois confrontos, diante do Osasuna, na quinta-feira, e contra o Girona, no dia 30, pela 27ª e 29ª rodada do Campeonato Espanhol, respectivamente.