Com gol de Salah, líder Egito vence Etiópia e segue invicto nas Eliminatórias Africanas

Nesta sexta-feira, no Stade Larbi Zaouli, em Casablanca (Marrocos), o Egito bateu a Etiópia por 2 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas. Em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, os egípcios contaram com gols de Mohamed Salah e Ahmed Zizo.

Diante da vitória, o líder do Grupo A, Egito, chegou aos 13 pontos e manteve sua invencibilidade. Até agora, a seleção de Salah somou quatro vitórias e um empate. Por sua vez, a Etiópia permaneceu na quinta colocação, com apenas três unidades. Avançam à próxima fase, os líderes dos grupos. Os quatro melhores segundos colocados também vão à segunda etapa.

Pela sexta rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas, o Egito, na próxima terça-feira (25), recebe a seleção de Serra Leoa, às 16h (de Brasília). Já a Etiópia, na segunda-feira (24), recebe, às 18h, o Djibouti.

Salah gives us the lead ???#egyptnt pic.twitter.com/EtrxXbuy7B ? Egypt National Team (@EgyptNT_EN) March 21, 2025

O Egito inaugurou o marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola no campo de ataque, Hamdi Fathi passou para Salah, que estava dentro da grande área e livre de marcação. O astro do Liverpool, assim, de canhota, tocou por cima do goleiro Nuri para balançar as redes.

Aos 39 minutos, ainda no primeiro tempo, o Egito aumentou a vantagem. Salah, pela direita do campo de ataque, invadiu a área e passou para Ahmed Zizo, que bateu firme com a perna direita.

Confira os outros resultados desta sexta-feira pelas Eliminatórias Africanas:

Gana 5 x 0 Chade



Burundi 0 x 1 Costa do Marfim



Congo 1 x 0 Sudão do Sul



Burquina Fasso 4 x 1 Djibouti



Ruanda 0 x 2 Nigéria



África do Sul 2 x 0 Lesoto



Botsuana 1 x 3 Argélia



Guiné Equatorial 2 x 0 São Tomé e Príncipe



Guiné 0 x 0 Somália