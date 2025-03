Com gol de Almada, Argentina bate Uruguai e precisa apenas empatar com Brasil para ir à Copa

Nesta sexta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O gol da Albiceleste, que se aproxima da Copa do Mundo de 2026, foi anotado por Thiago Almada, ex-Botafogo, na etapa final. Ao final da partida, Nico González, da equipe visitante, foi expulso.

Agora, com 28 pontos, a líder e tricampeã mundial Argentina necessita apenas de um empate diante do Brasil para ir à Copa do Mundo de 2026. A distância para o Equador (22), segundo colocado na tabela, é de seis unidades.

Por sua vez, o Uruguai, que veio de empate contra o Brasil em 1 a 1, permanece na quarta posição das Eliminatórias, com 20 pontos garantidos.

O confronto entre Argentina e Brasil acontece na próxima terça-feira (25), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). O Uruguai volta aos gramados no mesmo dia, mas às 17h, para visitar a Bolívia, no Estádio Municipal El Alto, em El Alto.

O GOL

Após um primeiro tempo sem grandes chances, o gol da Argentina foi anotado aos 22 minutos da etapa final. Julián Álvarez encontrou Thiago Almada, que, de fora da área, acertou um belo chute com a perna direita no ângulo esquerdo de Rochet.

Aos 49 minutos, Nico González, da Argentina, acertou um chute no rosto do adversário e foi expulso pelo árbitro, que nem precisou checar o lance no VAR.