Enner faz dois, perde pênalti, e Equador vence a Venezuela nas Eliminatórias

O Equador venceu a Venezuela por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Enner Valencia foi o autor dos gols do triunfo, e Cádiz marcou para os visitantes.

Com o resultado positivo, a seleção comandada por Sebastián Beccacece subiu para a segunda colocação, com 22 pontos. Do outro lado, a Venezuela seguiu com os mesmos 12 somados, na oitava colocação.

O Equador volta a campo nesta terça-feira, contra o Chile, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile. No mesmo dia e horário, a Venezuela enfrenta o Peru, no Monumental de Maturín. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada das Eliminatórias.

Como foi o jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia recebeu lançamento de Vite, dominou no peito e finalizou cruzado para o fundo das redes.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Enner Valencia saiu em disparada no campo de ataque e deu uma cavadinha para aumentar a vantagem no marcador.

Já aos 22, o camisa 13 do Equador sofreu falta dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Porém, na cobrança, o atacante bateu mal, e Romo defendeu no canto direito.

A Venezuela conseguiu descontar aos 45 minutos. Após disputa na área, Cádiz arrematou para o gol.