Campeão em 2023 e prometendo bela apresentação, Medvedev decepciona e cai na estreia em Miami

Campeão em 2023 e semifinalista na temporada passada, o russo Daniil Medvedev decepcionou na largada da atual edição do Masters 1000 de Miami ao cair logo na estreia, com derrota para o espanhol Jaume Munar. Sem impor resistência, o cabeça de chave 7 se despediu em sets diretos, parciais de 2/6 e 3/6.

Totalmente fora de sintonia, diferentemente das edições passadas, Medvedev cometeu quatro duplas faltas e errou muito nos serviços e permitiu 11 break points ao espanhol ao longo de todo o jogo, sofrendo três quebras e não conseguindo nenhuma nas duas oportunidades que teve.

No primeiro set, o russo levou o jogo igual até o 2 a 2, quando viu Munar encarar quatro pontos seguidos e fechou em 6 a 2. Sem jamais se impor na partida, Medvedev viu o rival encaminhar a vitória ao quebrar logo no quarto game do segundo et para abrir 3 a 1. Sem novas quebras, a partida terminou com 6 a 3.

Ainda buscando um melhor ritmo após ficar praticamente dois anos afastado das quadras por causa de problema no pulso, o australiano Nick Kyrgios até fez um primeiro set equilibrado, mas acabou não sendo páreo para o russo Karen Khachanov, cabeça 22, eliminado em seu segundo jogo em Miami por 7/6 (7/3) e 6/0.

Outros favoritos tiveram de suar a camisa, mas garantiram triunfos em três sets. O italiano Lorenzo Musetti (15º) precisou de virada diante do francês Quentin Halys, parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5. O norueguês Casper Ruud (5º) também saiu em desvantagem, ao levar 6/3 do sérvio Miomir Kecmanovic, mas mostrou forças e avançou com duplo 6 /4 a seguir.

O canadense Félix Auger-Aliassime (18º) superou o australiano Tristan Schoolkate com duplo 6/4 enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov (14º) passou pelo italiano Federico Cina com 6/1 e 6/4.