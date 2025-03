Bruno Guimarães vê problema para Dorival resolver: 'Levamos um nó tático'

Bruno Guimarães enxergou um problema tático para o técnico Dorival Júnior resolver na seleção brasileira.

O que aconteceu

Bruno entende que o Brasil sofreu, apesar da vitória, quando a Colômbia mudou a marcação no decorrer da partida no Mané Garrincha.

Atrás no placar, a Colômbia mudou a marcação mista para perseguições individuais, bloqueando a saída de jogo do Brasil que fluía tranquilamente.

No intervalo, Dorival procurou corrigir, e o Brasil conseguiu a vitória de 2 a 1 no finzinho, com gol de fora da área de Vini Jr.

Dorival vai trabalhar mais isso, quando conseguimos jogar colocamos eles na roda, foi começo animador, estávamos confiantes, duas ou três chances. Cansei de achar Raphinha e Rodrygo entrelinhas. Eles mudaram sistema, não percebemos e levamos um nó tático, para ser sincero. Tentamos resolver no vestiário e podemos fazer muito mais com bola, principalmente na saída. Mas tivemos chance no segundo tempo. Dorival vai certamente trabalhar isso do individual [marcação] Bruno Guimarães, ao SporTV

Bruno Guimarães também falou sobre o receio de um novo empate e a dificuldade quando a seleção precisa igualar na força.

O meio-campista do Newcastle levou o segundo cartão amarelo e não enfrentará a Argentina na próxima terça-feira, em Buenos Aires.

Colômbia é muito física, nos exigiu ao máximo. Merecemos a vitória, merecemos nos dois outros jogos. Ficamos no empate, hoje veio o sentimento ruim, mas o Vini acertou o chute e ganhamos. Dá alívio e confiança antes de enfrentar a Argentina