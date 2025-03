Botafogo x Novorizontino: veja prováveis escalações e onde assistir ao amistoso

O Botafogo vai disputar um amistoso neste sábado, às 16h15 (de Brasília), contra o Novorizontino no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Glorioso se prepara para competições importantes, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR: o jogo terá transmissão na TV pelo SporTV (TV Fechada).

O Botafogo está há quase um mês sem jogos oficiais, pois ficou de fora das semifinais do Campeonato Carioca, que disputou praticamente com um time reserva. Já os paulistas, que também estão na Copa do Brasil, se preparam para a Série B do Brasileirão. Renato Paiva, técnico do time carioca, descartou um clima de amistoso para a partida.

"Passei aos jogadores que a cultura vencedora é criada quando não queremos perder nada, nem em treino. Portanto, não acredito em amistoso. Vamos a campo com o único pensamento de tentar ganhar o jogo. Vai ser um adversário diferente e temos que ver como ele vai se comportar em campo, mas vamos tentar fazer prevalecer aquele estilo de jogo que acreditamos ser o certo", analisou Renato Paiva.

O treinador do Botafogo deve manter a base que vinha atuando e que empatou por 3 a 3 com o Cruzeiro em amistoso na semana passada (sem a presença de torcida), quando o Glorioso ganhou por 3 a 2 até os titulares deixarem o gramado. A principal expectativa gira em torno da estreia do meia Santiago Rodríguez, a principal contratação desta primeira janela. Um desfalque certo é o meia Jefferson Savarino, servindo à seleção venezuelana nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Pelo lado do Novorizontino, o técnico Eduardo Baptista vê o amistoso como um importante teste para seu time. "Nós vamos ter a oportunidade de enfrentar o campeão brasileiro e da Copa Libertadores depois de termos uma folga boa no calendário de preparação para a Série B do Brasileiro. Portanto, será um teste muito importante para nós".

O treinador do Novorizontino não antecipou a escalação que pretende mandar a campo no duelo deste sábado. Mas deverá repetir a formação, pelo menos na base, do time que venceu por 1 a 0 o Operário-MT e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X NOVORIZONTINO-SP

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 22 de março de 2025 (Sábado)



Horário: 16h15(de Brasília)



Árbitro: Não divulgado

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, Jair e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Artur, Igor Jesus e Matheus Martins



Técnico: Renato Paiva

NOVORIZONTINO: Aírton, César Martins, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Jean Irmer, Marlon, Wagninho e Patrick Brey; Róbson e Léo Natel



Técnico: Eduardo Baptista