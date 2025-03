Belal Muhammad prevê finalização de Sean Brady contra Leon Edwards

Leon Edwards e Sean Brady fazem a luta principal do UFC Londres neste sábado, e o confronto pode definir o próximo desafiante ao título dos meio-médios (77 kg). Dentro desse cenário, Belal Muhammad, campeão da categoria, usou as redes sociais para apontar que, para ele, é o favorito para a disputa..

Vale lembrar que Belal Muhammad e Leon Edwards têm um histórico de rivalidade. Os lutadores se enfrentaram em duas ocasiões: na primeira, o combate terminou em "no-contest" devido a uma dedada acidental no olho de Edwards. No segundo confronto, o atual campeão venceu por decisão unânime, em disputa que lhe rendeu o título.

"Esse cara só arruma desculpas, por isso o Brady vai vencer ele... Eu prevejo que, assim que o Brady conseguir derrubá-lo duas ou três vezes, vai achar uma finalização. Porque o Leon é fraco mentalmente e vai ter flashbacks do que eu fiz com ele", frisou Muhammad em seu perfil no X.

Para enfrentar um dos vencedores do sábado, Belal Muhammad precisa antes defender o título da divisão dos meio-médios contra Jack Della Maddalena. O duelo marca a primeira defesa de cinturão do atleta e acontece no dia dez de maio, no Canadá.

Duelo emocionante

Sean Brady e Leon Edwards medem forças para decidir quem será o próximo candidato ao título da divisão dos meio-médios. Mesmo com a maioria de suas lutas sendo decidida por decisão unânime, os lutadores possuem estilos distintos dentro do octógono. Enquanto Edwards é conhecido por ser um dos melhores trocadores da divisão, Brady se destaca pelo bom jiu-jitsu e por dominar a maioria de suas lutas no solo.