Avaí pode bater recorde recente de público na Ressacada em uma edição do Catarinense

Neste sábado, o Avaí voltará a ter casa cheia para o confronto de volta da final do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense. Com a vantagem no duelo após empatar em 2 a 2 na ida, o Leão terá a Ressacada lotada no dia em que pode confirmar o 19° título estadual da história e se isolar como maior vencedor, além de bater recordes de público.

Nesta temporada, o Avaí possui a melhor média de público em casa, em comparação aos últimos cinco anos no Catarinense. Atualmente, o Avaí levou, em média, de 8,5 mil torcedores por jogo, superando os 7 mil de 2023 e os 6 mil de 2024. O confronto da final, contra a Chapecoense, também pode representar outro recorde: 70 mil avaianos no estádio em 2025 - um dado bem superior ao estadual da temporada passada (48,5 mil).

"Nos últimos anos trabalhamos de forma intensa para melhorar as instalações e os serviços oferecidos na Ressacada aos nossos torcedores. A rápida comercialização dos camarotes disponíveis e o crescimento da receita obtida pelo clube com esses espaços são reflexos disso", pontuou Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

No embalo da boa campanha do estadual com ótimos públicos, o Avaí já conseguiu negociar todos os camarotes disponíveis na Ressacada para a temporada 2025, chegando a R$ 2,7 milhões arrecadados - uma receita 27% maior do que a registrada em 2024. O clube também vive uma alta no programa de sócios-torcedores, já são mais de 14 mil.

O dirigente destacou que as melhorias não ficaram restritas à área dos camarotes. "Nosso compromisso é com toda a torcida. Por isso investimos em melhorias como a criação da Praça da Raça, na troca do gramado, no acesso com reconhecimento facial, na modernização dos bares e também com o lançamento do nosso aplicativo Avaí ID. Queremos oferecer uma experiência completa a quem vem à casa do Leão. Sabemos que temos a maior e mais apaixonada torcida do estado e isso é que faz toda a diferença".

Em busca de motivar a torcida além do estádio, o Avaí também tem apostado em estratégias similares a clubes europeus, com atrações matchday na Praça da Raça, em frente à Ressacada. Para a decisão de sábado, o clube oferecerá shows, presença dos mascotes com direito a distribuição de máscaras, serviço de bar e food trucks, além da possibilidade de comprar produtos oficiais na Loja Leão da Ilha. Também está programada uma festa para recepcionar a delegação na chegada ao estádio.