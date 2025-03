Ausência do Fla em nota da Libra tem desaprovação até de apoiadores de Bap

Do UOL, no Rio de Janeiro

A decisão do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, de não assinar o manifesto da Libra contra a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, esteve longe de ter uma unanimidade no clube. O UOL apurou que até mesmo alguns apoiadores do dirigente foram contra o posicionamento institucional do Rubro-Negro.

O que aconteceu

Bap decidiu não incluir o clube na nota da liga repudiando a declaração de Domínguez. Durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores, o dirigente da entidade continental foi questionado sobre a possibilidade dos times brasileiros ficarem fora da competição e respondeu com uma analogia que foi muito criticada: "Tarzan sem Chita".

O Flamengo foi o único clube da Libra da Série A que não assinou o documento. O Rubro-Negro justificou, em um trecho do comunicado oficial, que este tipo de posicionamento é de responsabilidade da CBF: "Entendemos que as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF".

Internamente, alguns pares avaliaram que a postura de Bap foi muito radical, apesar dos conflitos recentes com a Libra. O Fla discorda de pontos do contrato de transmissão estabelecidos pela entidade com a TV Globo, algo que também influenciou na tomada de decisão.

A sensação dos que desaprovaram foi de "incômodo", segundo relatos à reportagem. A avaliação é a de que o posicionamento foi ruim institucionalmente para a imagem do clube mesmo diante da omissão da CBF.

Bap já havia se manifestado contra a eliminação de clubes em casos de racismo de torcedores na Libertadores. O dirigente também ponderou que somente no Brasil isto é considerado crime, diferentemente de como ocorre em outros países do continente.

Patrocinadores não se manifestam

O UOL procurou todas as empresas que estampam suas marcas no uniforme do Flamengo. Até o fechamento desta reportagem, apenas duas responderam: "Adidas" e "Pixbet".

A fornecedora de material esportivo foi sucinta: "A marca não irá comentar a respeito".

A "Pixbet", que é patrocinadora máster, alegou que não interfere nas decisões administrativas do clube, e que se limita a apoiá-lo institucionalmente:

Como patrocinadora oficial do Flamengo, a Pixbet mantém uma relação de apoio institucional ao clube, sem qualquer interferência em suas tomadas de decisão ou posicionamentos administrativos. A nossa parceria se pauta no respeito à autonomia do Flamengo para conduzir suas diretrizes e decisões estratégicas de acordo com seus próprios valores e interesses. Reforçamos nosso compromisso com o esporte e com o futebol brasileiro, sempre respeitando a independência e a gestão de cada entidade esportiva que patrocinamos

A reportagem também entrou em contato com "Banco BRB", "Shopee", "Texaco", "ABC da Construção" e "Zé Delivery". Caso as empresas respondam, a matéria será atualizada.