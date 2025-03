Artur fala sobre primeiro contato com Renato Paiva e ressalta importância de treinos no Botafogo

O atacante Artur é uma das principais contratações do Botafogo para essa temporada. Mesmo com apenas três jogos pela equipe, o jogador é tido como um potencial titular para o restante do ano e falou sobre a importância do período de treinos para o elenco alvinegro.

"É importante o treinamento, é raro uma pré-temporada no meio da temporada. O Renato chegou e deu as dicas para começarmos com o pé direito. É bom fisicamente e para a cabeça. Estamos ansiosos para jogar, colocaram um amistoso para nós (contra o Novorizontino) e vai ser bom, mas estamos com frio na barriga para ter essa sequência", disse Artur.

Artur também falou sobre o tempo de trabalho e a expectativa para o início das próximas competições

Em seguida, Artur falou sobre os primeiros contatos com o técnico Renato Paiva, que foi contratado logo após a derrota para o Racing, na final da Recopa Sul-Americana.

"Está positivo, todos estão se cobrando, temos que nos cobrar para fazer o melhor. Ele pede para se movimentar, por dentro, por fora, está sendo importante. Acho que o principal ponto é a compactação, ele mostrou o vídeo, a gente estava dando muito espaço ao Racing, aberto, ele cobrou isso, um time unido e junto", acrescentou.

O Botafogo de Artur estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30 de março, domingo, contra o Palmeiras, às 16h (de Brasília).