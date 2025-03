Arnaldo: Clássico contra Argentina pode colocar Dorival Jr. na Copa

Uma vitória do Brasil no clássico contra a Argentina na próxima terça (25), fora de casa, pode garantir Dorival Jr. na Copa do Mundo de 2026, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

O ideal seria a seleção brasileira ter um treinador estrangeiro há algum tempo, de renome, de pompa, mas diante desse deserto das oportunidades que foram ficando pelo caminho, o Dorival Júnior, com o seu jeitinho, se passar pelo teste de Buenos Aires, tem boas chances de ser o técnico na Copa do Mundo.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, um bom resultado contra a Argentina pode simbolizar a virada de chave na seleção brasileira após a vitória com gol nos acréscimos contra a Colômbia.

A gente vai poder constatar se a seleção ganha uma nova minha aura, como a seleção argentina ganhou depois daquela vitória da Copa América, diante de um confronto que só essa rivalidade pode proporcionar.

Nenhum outro jogo atualmente na América do Sul para a seleção brasileira pode proporcionar isso -- a Argentina fora de casa tem esse poder.

Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que foi num clássico contra o Brasil que a Argentina de Messi mudou o rumo de sua história.

Após ganhar a Copa América de 2021 contra o Brasil no Maracanã, Messi e cia venceram a finalíssima contra a Itália e o mundial do Qatar em 2022.

A virada de chave da Argentina aconteceu aonde? E como? Na Copa América, com gol de Di Maria em cima do Renan Lodi. O resto é história. Ali tinha até uma taça em jogo, e a Argentina não ganhava nada há milênios.

O jogo de Buenos Aires não tem esse poder, mas tem um peso que todos os outros dessa Eliminatórias não terão. E aí tem a circunstância do Brasil ter virado hoje uma espécie de freguês da Argentina e ter vivo na memória o jogo do Maracanã.

Esse jogo já tem uma mobilização diferente e dessa vez com certeza terá. E pode ser suficiente para esse time recobrar um pouco da confiança, dos jogadores e até da própria comissão técnica.

Arnaldo Ribeiro

Após a rodada de março, a seleção só volta a jogar pelas Eliminatórias em junho — a um ano do início do Mundial nos EUA.

