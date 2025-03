Arilson comemora oportunidade de título que Vila Nova não ganha há 20 anos: "Isso vai nos motivar ainda m

O Vila Nova está vivendo uma fase espetacular. Se classificou para a 3ª fase da Copa do Brasil após vencer o Rio Branco-VN por uma goleada de 6 a 0 e, também, chegou à final do Campeonato Goiano ao eliminar o rival Goiás na semifinal.

O próximo jogo do Tigre já é a grande final do estadual contra o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, neste domingo, às 17h. Para o volante Arilson, o time está bem preparado e focado para a primeira partida da final.

"Eu projeto uma final boa. Sabemos da dificuldade do jogo, já que a equipe do Anápolis é bem qualificada, mas tenho certeza de que a nossa comissão está fazendo um belo trabalho para que no domingo possamos ter uma grande partida", afirmou.

A última vez que o Vila Nova levantou a taça do estadual foi em 2005 e, segundo o volante Arilson, esta oportunidade de ser campeão tem tudo para auxiliar o time no restante da temporada.

"Vejo como uma responsabilidade imensa em cima de nós e do clube, mas uma responsabilidade saudável. Já são 20 anos que o Vila não é campeão goiano e, tendo esse privilégio de estar na final, é muito importante para nós e sei que isso vai nos motivar ainda mais. Pensando na sequência da Copa do Brasil e no Brasileiro que acontece logo em seguida à final, acredito que essa final tem tudo para nos ajudar a ter uma ótima temporada com a camisa do Vila Nova", finalizou o atleta, titular em nove dos 12 jogos em que foi relacionado.