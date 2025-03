Ankalaev provoca Poatan e Blachowicz antes do UFC Londres: "Meus filhos"

Desde que conquistou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Magomed Ankalaev se mantém ativo nas redes sociais, principalmente quando o assunto é comentar temas ligados à sua categoria. Nas últimas horas, ele ironizou a presença de Jan Blachowicz e de Alex Poatan em Londres, palco do evento deste sábado - o polônes mede forças contra Carlos Ulberg no octógono, enquanto o brasileiro foi um dos atletas convidados para promover o show.

A provocação é pertinente por parte de Ankalaev, devido ao histórico de rivalidade com os ex-campeões. Em dezembro de 2022, o russo enfrentou Jan Blachowicz no UFC 282 - luta que terminou empatada, deixando o título dos meio-pesados vago. Pouco mais de dois anos depois, o atleta finalmente conquistou o cinturão ao vencer Alex Poatan por decisão unânime.

"Vejo todos os meus filhos em Londres, se divertindo, mas eu já estou de volta à academia. Até logo, rapazes", ressaltou em seu perfil no X (clique aqui ou veja abaixo).

Apesar de ter vencido o duelo contra Alex Pereira, Magomed abriu as portas para uma revanche com e deixou claro, em sua rede social, que pretende realizar o combate o mais rápido possível. Vale lembrar que o atual campeão dos meio-pesados provocou "Poatan" momentos após o triunfo, no último dia 8 de março, dizendo que o ex-campeão "estava correndo o tempo todo".

Evolução de Ankalaev

Após vencer o duelo no UFC 313, o lutador russo entrou no ranking peso-por-peso do UFC. Atualmente, Ankalaev ocupa a sexta colocação, duas posições à frente de Poatan, que antes da derrota era o terceiro colocado da lista.

I see all my children in London, having fun, but I'm back in the gym already see you soon boys

