Alicia: Dorival constrói o trabalho em cima de Neymar e joga fora o futuro

Ao preparar uma convocação para montar um time ao redor de Neymar, Dorival Junior está desprezando o futuro da seleção, afirmou Alicia Klein, no Fim de Papo.

Após o técnico admitir que pensava no time com o camisa 10 santista, a colunista criticou o fato de ele estar construindo o trabalho no passado, enquanto jogadores como Estêvão e Endrick são pouco aproveitados.

Nenhum dos dois foi utilizado na vitória do Brasil sobre a Colômbia por 2 a 1, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

[O Dorival] É um cara que estava construindo o seu trabalho em cima de uma história [Neymar] que é passado, e jogando fora o que é o nosso futuro, que é o Endrick, o Estêvão. Então, o Brasil está focado no Neymar imaginário, do videogame. Ele não existe faz cinco anos.

E com o Neymar, a seleção nunca ganhou nada. Ele foi importante, artilheiro, mas de título, ele não tem. A única Copa América que essa geração tem é sem ele. E tem a medalha de ouro no Rio, que era o título que nos faltava. Mas o auge dele foi há muito tempo.

Alicia Klein

