Abel, Jesus, Filipe Luís: Comentaristas debatem nome ideal para seleção

Qual seria o técnico ideal para a seleção brasileira cas Dorival Junior deixasse o comando? Alicia Klein, Bira e Paulo Massini debateram o tema, no Fim de Papo.

Massini: 'Tem que buscar o Ancelotti'

Vocês acham que a Colômbia ia desrespeitar o Brasil se o técnico fosse o Guardiola? Não ia. Já entra em campo diferente. O técnico é o Ancelotti. Tem que conversar com ele e buscar o cara. [...] É muita coisa para o Filipe Luís uma Copa do Mundo. Vamos queimar mais um treinador?

Paulo Massini

Bira: Antes de Filipe Luís, apostaria em Jardine ou Abel

Antes de fritar o Filipe Luís, prefiro fritar o André Jardine, que está fazendo um papel legal n América-MEX, há um tempo vem resgatando o clube como uma grande equipe. Está empilhando títulos. Se é para testar alguém, prefiro que seja ele. [...] Ao mesmo tempo, a gente poderia apostar em estrangeiros que conhecem o futebol brasileiro, como o Abel Ferreira.

Bira

Alicia: Abel e Jorge Jesus já apresentaram resultado rápido antes

Tudo depende de resultado. Se o cara chega e consegue implementar um trabalho rápido… seleção é isso, é dar resultado rápido. Abel e Jorge Jesus só conseguiram o sucesso que tiveram porque tiveram sucesso rápido. [...] Essa capacidade de corrigir erros e dar resultado rápido é o grande diferencial de quem assumir.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.