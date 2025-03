Maldição do XV: clube repete filme há 8 anos e não sobe à elite do Paulista

Tradicional clube do futebol paulista e campeão da Série C do Brasileirão em 1995, o XV de Piracicaba vive uma "maldição" há oito anos na Série A2 e seguirá fora da elite do Paulistão em 2026.

A maldição do XV

O XV de Piracicaba caiu no mata-mata da A2 nos últimos oito anos. O clube fez boas campanhas durante a primeira fase da segunda divisão estadual, mas nunca conseguiu chegar à final — apenas os finalistas sobem à elite.

A queda mais recente ocorreu na última quarta-feira, para o Capivariano. O XV venceu o jogo de ida das quartas de final por 1 a 0, perdia a volta por 2 a 0, conseguiu um gol no fim e levou a decisão para os pênaltis. Nada feito: vitória do time de Capivari por 5 a 4 nas penalidades.

O Capivariano foi o oitavo algoz diferente da maldição. Antes, o XV foi eliminado por Guarani (2018), Inter de Limeira (2019), São Caetano (2020), Oeste (2021), São Bento (2022), Ponte Preta (2023) e Portuguesa Santista (2024).

A última participação do XV de Piracicaba na elite do Paulistão foi em 2016. Naquele ano, o Nhô Quim foi um dos seis times rebaixados — também caíram Mogi Mirim, Água Santa, Oeste, Rio Claro e São Bento. Neste ano, a FPF promoveu a queda de mais clubes para diminuir o número de participantes na elite de 20 para 16.

O último ano antes de o XV entrar na maldição do mata-mata foi em 2017. O clube fez a 12ª campanha na A2 daquele ano e ficou de fora da segunda fase.

As quedas do XV

2018 - Semifinal

XV de Piracicaba 0 x 0 Guarani

Guarani 1 x 0 XV de Piracicaba

2019 - Semifinal

Inter de Limeira 0 x 0 XV de Piracicaba

XV de Piracicaba 2 (3) x (4) 2 Inter de Limeira

2020 - Semifinal

XV de Piracicaba 0 x 0 São Caetano

São Caetano 2 x 1 XV de Piracicaba

2021 - Quartas de final

XV de Piracicaba 0 x 0 Oeste

Oeste 2 x 1 XV de Piracicaba

2022 - Quartas de final

São Bento 1 x 0 XV de Piracicaba

XV de Piracicaba 1 x 5 São Bento

2023 - Semifinal

XV de Piracicaba 0 x 3 Ponte Preta

Ponte Preta 2 x 0 XV de Piracicaba

2024 - Quartas de final

Portuguesa Santista 3 x 2 XV de Piracicaba

XV de Piracicaba 1 x 1 Portuguesa Santista

2025 - Quartas de final

XV de Piracicaba 1 x 0 Capivariano

Capivariano 2 (5) x (4) 1 XV de Piracicaba