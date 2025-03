Weverton diz que Palmeiras tira lições de derrota e crê que final do Paulista está "totalmente aberta"

O Palmeiras se prepara para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. No último domingo, o Verdão saiu em desvantagem ao perder por 1 a 0 para o Corinthians, no Allianz Parque, em partida de ida da decisão. O goleiro Weverton avaliou o período de treinos que a equipe ganhou devido à data Fifa e crê que a final ainda está "totalmente aberta".

Depois da derrota, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ganhou dois dias de folga e se reapresentou na última quarta-feira, na Academia de Futebol. Durante a preparação, o treinador perdeu Emiliano Martínez, Estêvão, Facundo Torres, Piquerez e Richard Ríos, que estão convocados para as respectivas seleções.

"É um período interessante de trabalho. É bom para fazermos alguns ajustes importantes. Apesar de ter alguns jogadores fora porque estão nas suas seleções, quem está aqui está fazendo um grande trabalho, ajustando aquilo que precisa ser ajustado, fazendo aquilo que tem que ser feito, tirando as lições que podemos aprender do jogo passado. Tenho certeza de que vai ser diferente, vai ser um outro tipo de jogo e a gente tem tudo para fazer uma grande partida", avaliou Weverton.

"Acho que a decisão está totalmente aberta, não seria diferente também se a gente tivesse ganhado o jogo. Sabíamos que a final não acabaria no último domingo, teria o próximo jogo, independentemente de ganhar ou perder. É óbvio que queríamos ganhar na nossa casa, com o nosso torcedor, mas a decisão está totalmente aberta. Esse grupo já mostrou o seu potencial e a sua força, principalmente a força mental e o que pode fazer", seguiu o goleiro.

"A gente sabe que vai ser difícil, sabe que vai ser um jogo extremamente complicado, mas nós temos totais condições e estamos nos preparando muito bem. Temos certeza de que vamos fazer um jogo melhor do que foi o último e o nosso objetivo vai ser lutar até o fim para sair de lá com o título", concluiu.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras tentará buscar a virada na final do Campeonato Paulista. Atual tricampeão (2022, 2023 e 2024), o Verdão buscou o resultado no jogo de volta após sair perdendo no primeiro compromisso. Contudo, dessa vez o cenário é diferente uma vez que a segunda partida será na casa do adversário. Nos últimos três anos, o Alviverde levantou a taça no Allianz Parque.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 27 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.