Vini Jr. decide no fim, Brasil vence Colômbia pelas Eliminatórias e dá respiro a Dorival

O Brasil foi salvo por Vinicius Júnior nos minutos finais e venceu a Colômbia nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, por 2 a 1. O time saiu na frente, através de Raphinha, e levou o empate ainda no primeiro tempo, mas viu o atacante do Real Madrid decidir nos acréscimos. O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que mede forças com a Argentina nesta sexta-feira. A Colômbia, por sua vez, cai para a sexta posição, com 19 pontos.

O próximo compromisso do Brasil é contra nada mais nada menos do que a Argentina, líder das Eliminatórias, em pleno Monumental de Núñez. O clássico, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.

Já a Colômbia se prepara para enfrentar o Paraguai. O duelo ocorre no mesmo dia e horário, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

O jogo

Em ritmo acelerado, o Brasil não demorou mais do que cinco minutos para abrir o placar. Aos três, Vinicius Júnior recebeu um bom passe pelo meio, mas foi derrubado por Muñoz dentro da área. O árbitro não hesitou e assinalou a penalidade. Raphinha cobrou com categoria e colocou a Seleção em vantagem.

O time de Dorival Júnior seguiu sufocando a Colômbia e quase aumentou a vantagem aos 13 minutos. Desta vez, Rodrygo carregou pelo lado direito do ataque e chutou cruzado, mas mandou para fora.

Os colombianos se reorganizaram e, aos poucos, passaram a controlar as ações. Aos 19 minutos, Luis Díaz recebeu lançamento na área e ajeitou para James Rodríguez, que chegou chutando e viu a bola desviar em Vanderson. O domínio dos visitantes só aumentou após a saída de Gerson por lesão.

Aos 33, Gabriel Magalhães afastou um cruzamento de Luis Díaz, mas a bola sobrou com Lerma na entrada da área. O volante chutou para fora, com perigo.

Já aos 40 minutos, a Colômbia aproveitou um vacilo de Joelinton, roubou a bola no campo de ataque e acionou Luis Díaz. O atacante cortou para dentro e bateu no cantinho, sem chances para Alisson. Tudo igual em Brasília.

Segundo tempo

O Brasil voltou ligado do intervalo e levou perigo à Colômbia logo com um minuto na etapa final. Vinicius Júnior recebeu na entrada da área e soltou um foguete, mas Vargas defendeu.

A Seleção ficou muito perto de balançar as redes aos sete minutos. Desta vez, Raphinha arriscou de fora de área e obrigou Vargas a fazer nova defesa, mas a bola sobrou com Vini Júnior dentro da área. O atacante chutou com o bico do pé, mas o goleiro agarrou novamente.

A Colômbia chegou a marcar o segundo gol aos 17, mas o tento foi anulado por falta no goleiro Alisson. O Brasil respondeu em seguida, com Vinicius Júnior. Ele invadiu a área e ficou cara a cara com Vargas, mas ao invés de bater tentou rolar para Raphinha no meio da área. A defesa colombiana afastou o perigo.

Os visitantes até deram alguns sustos, mas foi a Seleção Brasileira que quase foi às redes aos 39 minutos. Wesley fez boa jogada pela direita e tocou para Joelinton, que emendou uma pancada e acabou jogando por cima. O time de Dorival rondou a área adversária e conseguiu o gol da vitória já nos acréscimos, através de um chute de fora da área de Vini Júnior.

FICHA TÉCNICA



BRASIL 2 X 1 COLÔMBIA

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Data: 20 de março de 2025 (quinta-feira)



Horário: às 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)



Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Joelinton (Brasil); Richard Ríos (Colômbia)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 70.027 torcedores

GOLS: Raphinha, aos 5? do 1ºT (Brasil); Luis Díaz, aos 40? do 1ºT (Colômbia); Vinicius Júnior, aos 53? do 2ºT (Brasil)

BRASIL: Alisson (Bento); Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André), Gerson (Joelinton) e Raphinha; Rodrygo (Savinho), Vinicius Júnior (Léo Ortiz) e João Pedro (Matheus Cunha).



Técnico: Dorival Júnior

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez (Carlos Cuesta), Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (Carrascal) e James Rodríguez (Castaño); Luis Díaz e Jhon Córdoba (Borré).



Técnico: Néstor Lorenzo