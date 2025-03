Verstappen revela dica valiosa a Bortoleto no GP da Austrália de Fórmula 1

Apesar de não ter conseguido concluir sua corrida de estreia no GP da Austrália, no último domingo, Gabriel Bortoleto contou com um importante conselho de um dos pilotos mais conhecidos do grid momentos antes do início do circuito. Max Verstappen, o piloto que deu a dica para o novato, contou em entrevista na China a conversa que teve com o jovem brasileiro.

De acordo com o piloto holandês, Bortoleto questionou o tetracampeão sobre quais pneus ele usaria na corrida. O dia chuvoso deixou a pista de Albert Park molhada, fazendo com que fossem necessárias alterações nos carros.

"Depois do hino nacional, ele veio até mim e perguntou: 'Max, o que você vai fazer?' Eu disse: "Vou escolher os intermediários". Ele disse: 'Tem certeza?' Eu disse, "Sim, pegue os intermediários. Tudo bem. Se você realmente não sabe, peça para sua equipe fazer algo com os pneus, mas pegue os intermediários." Ele disse 'ok'. E isso é normal, porque é sua primeira corrida. É sempre muito estressante e bastante intimidante. Quando ele faz uma pergunta, eu sempre respondo", relatou.

Verstappen - que é genro do tricampeão brasileiro de Fórmula 1 Nelson Piquet - disse que possui uma boa relação com o estreante da Sauber. "Falo muito com Gabi. Ele é um cara muito legal e um ótimo piloto. E honestamente, eu realmente gosto da abordagem dele", comentou. "Ele é apenas um trabalhador esforçado e apaixonado pela F-1. Eu não sou alguém que vai esconder coisas quando ele me faz perguntas."

O piloto falou também sobre a relação de mentor que pode construir com Bortoleto - algo que ele mesmo não fez com qualquer um dos outros pilotos quando era um iniciante.

"Acho que vivemos tempos diferentes. Também com todas as coisas ao redor, como plataformas para usar em corridas de simulação e coisas assim. Elas cresceram ao longo dos anos, isso ajuda muito também. Tenho certeza de que havia pilotos (úteis) naquela época também, mas eu não perguntei a eles naquela época porque eu simplesmente não os vi ou algo assim", concluiu.

Um dos pilotos da Red Bull, Max Verstappen terminou o GP da Austrália na segunda colocação, pouco atrás de Lando Norris, da McLaren. O próximo desafio do holandês e de Gabriel Bortoleto acontece no próximo domingo, em Xangai. O GP da China está marcado para as 4h (horário de Brasília).