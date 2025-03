Vai comprar? Santos adota cautela por atacante que anima Caixinha

O Santos adota cautela, mas começa a analisar a compra do atacante Rafael Freitas, emprestado pelo Guarani até julho.

O que aconteceu

Rafael Freitas tem chamado a atenção durante os treinamentos com o técnico Pedro Caixinha no elenco profissional do Santos.

O jogador de 19 anos foi emprestado para o sub-20 do Santos, mas se destacou na Copinha e acabou promovido. A estreia ocorreu no amistoso diante do Coritiba, no último domingo. Ele seguirá se dividindo entre a base e o grupo principal.

O contrato de empréstimo até julho tem opção de compra de R$ 1,2 milhão, como informou o Diário do Peixe. O Santos pode exercer o direito até junho.

O Peixe entende que o valor é acessível, mas quer dar mais tempo ao atleta antes de tomar essa decisão. O objetivo é evitar precipitação e aumento da pressão sobre o garoto.

Rafael Freitas é um segundo atacante, posição que Caixinha pouco utiliza. A intenção do treinador português é testar Rafael como ponta, já que de centroavante o elenco tem Tiquinho Soares e Deivid Washington, além de Luca Meirelles, outro da base.

Se Rafael continuar performando bem, a compra vai ocorrer. O Santos, porém, não tem pressa para efetivar essa cláusula de R$ 1,2 milhão junto ao Guarani.