Times com tradição no vôlei buscam vaga na semi da Superliga B

A Superliga B de vôlei viverá amanhã um dia de decisões, com os jogos de volta das quartas de final. Em quadra, alguns times tradicionais, com longo passado na elite, buscam ficar mais perto do retorno.

Um deles é o São Caetano. São mais de 50 anos de história na modalidade, com duas décadas e meia participando da primeira divisão feminina. Neste período, foi campeão na temporada 1991/1992, quando a Superliga ainda era chamada de Liga Nacional. Ganhou ainda títulos estaduais, com relevância na revelação de medalhistas olímpicas, como a levantadora Macris e a meio de rede Carol Gattaz. No auge, com patrocinadores fortes e investimento, teve Fofão, Sheilla e Mari no mesmo time.

Com o sonho de retornar à elite nacional, o São Caetano terá pela frente um jogo decisivo contra o Ceará, na partida de volta das quartas de final da Superliga B amanhã, às 19h30, no ginásio Milton Feijão, com transmissão do Uol Esporte. O time dirigido por William Carvalho, medalhista de prata com o Brasil em Los Angeles-84, está a uma vitória de avançar à semifinal. No primeiro confronto, em Fortaleza, o time do ABC levou a melhor no tie-break.

- Saímos na frente, jogando fora de casa, mas agora a pressão volta toda para nós. A semifinal já é na segunda-feira. Trabalhos pelo Ceará, mas já temos de pensar também num provável adversário da semifinal - comentou William Carvalho, o Capita.

No masculino, quem busca reviver os melhores momentos é o Montes Claros. Vice-campeão da Superliga em 2010, o time mineiro tenta voltar para a primeira divisão na temporada 2025/2026. Terá a chance de ficar entre os semifinalistas da atuação edição da divisão de acesso amanhã, às 20h. Duelo no Ginásio Tancredo Neves diante da equipe paraense da Apade, com transmissão pelo Uol Esporte.

No jogo de ida, em Belém, vitória do Montes Claros por 3 sets a 2 no jogo de ida. Os mineiros avançaram às quartas de final da segunda divisão com a terceira melhor campanha na primeira fase, totalizando 9 vitórias e 27 pontos em 13 jogos. No banco de reservas, um remanescente dos tempos gloriosos. O técnico William do Prado chegou a Montes Claros no ano 2009, na temporada do vice-campeonato nacional. Permaneceu no projeto até 2012, retornando em 2014. Na atual temporada assumiu o lugar do campeão olímpico Talmo, já na reta final do segundo turno.

Pelo regulamento da Superliga B, os finalistas de cada naipe garantirão o acesso para a elite do vôlei em 2025/2026.