Thiago Wild perde para francês e é eliminado na estreia do Aberto de Miami

Thiago Wild, número 96 do ranking mundial, perdeu do francês Quentin Halys (57º) por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Miami Open, no Hard Rock Stadium.

Com o resultado negativo, o brasileiro se despediu precocemente do torneio. Do outro lado, Halys avançou à segunda rodada e enfrentará o italiano Lorenzo Musetti, número 16 do mundo. O jogo acontece nesta sexta-feira, ainda sem horário definido.

O jogo

Thiago Wild desperdiçou um break point e deixou o adversário confirmar o primeiro game. Após o francês abrir 4/1 no set, o brasileiro voltou mais forte e conseguiu um game. Porém, Halys garantiu mais um game com três break points sobre o Wild. Na sequência, o brasileiro confirmou o serviço, mas não foi o bastante para voltar para a parcial. Halys sacou para o set e fechou em 6/3.

O segundo set começou equilibrado com dois games para cada lado. Halys, então, conseguiu abrir dois games de vantagem. Não abatido, Wild voltou para a disputa e confirmou o saque. O francês chegou a 5/3 com dois aces seguidos e confirmou a vitória ao fechar em 6/4.