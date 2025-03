Técnico do Athletico-PR, Barbieri lamenta derrota em casa e aceita críticas da torcida

Após ter empatado em 1 a 1 com o Maringá no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR precisava de apenas uma vitória simples na Ligga Arena nesta quarta-feira para avançar à decisão do estadual. Entretanto, o que se viu foi um atropelo dos visitantes, que venceram o Furacão por 3 a 0 diante de sua torcida. O técnico Maurício Barbieri lamentou o resultado, mas afirmou não ter terra arrasada no clube.

"Temos que dar mérito ao Maringá. Conseguiram os gols e não conseguimos fazer aquilo que estávamos habituados. É uma derrota que vem em um momento decisivo, mas é continuar. Até o jogo tínhamos uma das melhores campanhas do Brasil, então algo de bom estávamos fazendo. Temos que continuar trabalhando e o maior objetivo do ano está pela frente", disse Barbieri.

Em seguida, o treinador disse que aceita as criticas do torcedor, que presenciou uma grande derrota num jogo decisivo.

"A gente aceita as cobranças, as críticas, mas o processo de evolução não é linear, tem picos e hoje tivemos uma queda. O sentimento que fica é de tristeza, mas temos que olhar onde erramos e onde podemos melhorar. Isso é parte do processo de desenvolvimento", concluiu o Barbieri.

Agora, o Athletico-PR foca em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Furacão enfrentará o Paysandu fora de casa, no dia 5 de abril, sábado, às 15h (de Brasília).