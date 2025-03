São Paulo age nos bastidores e muda jogos para ter Morumbis mesmo com shows

O São Paulo acionou tanto a CBF quanto a Conmebol e conseguiu a alteração de dois de seus próximos jogos para ter o Morumbis 100% à disposição mesmo com o show do Stray Kids.

Troca de datas mantém Morumbis

A estreia do São Paulo no Brasileirão foi antecipada e será no sábado, dia 29, às 18h30 (de Brasília). O confronto contra o Sport estava inicialmente marcado para as 16h do dia 30.

O Tricolor solicitou a mudança com a CBF para ter tempo hábil de jogar em sua casa e entregar o estádio para a preparação do show do Stray Kids. O grupo pop sul-coreano se apresentará no local no final de semana dos dias 5 e 6 de abril. O palco será montado no gramado e requer toda uma logística especial, que varia de caso a caso.

O show também motivou o pedido à Conmebol para que o jogo contra o Alianza Lima, pela 2ª rodada da Libertadores, fosse no dia 10 de abril. A entidade sul-americana acatou e marcou a partida para o dia em questão, uma quinta-feira, na última data disponível na semana.

Assim, o clube conseguirá desmontar as estruturas do show e mandar a partida no Morumbis. O São Paulo entende que seria inviável o jogo contra o time peruano ser disputado no local na terça e "muito difícil" caso fosse na quarta. Como ficou para a quinta, o prazo é considerado adequado.

Gramado do Morumbis é preparado para receber o show da cantora Shakira Imagem: Eder Traskini/UOL

Com as alterações, o São Paulo não precisará jogar fora de sua casa, como ocorreu durante os shows de Shakira, em fevereiro. A exibição da cantora colombiana no local fez o time realizar dois de seus confrontos da fase de grupos do Paulistão como mandante em Brasília. O Tricolor recebeu R$ 3 milhões pelos shows, mas teve os piores públicos desde 2019 nos duelos contra Inter de Limeira (10.060 torcedores) e Velo clube (9.803).