SAF, construção de nova arena e mais: moradores de Santos opinam em debates relacionados ao clube

Neste mês de março, o Instituto Badra conduziu uma pesquisa com moradores de Santos sobre alguns assuntos que envolvem os bastidores do Peixe. Os entrevistados responderam perguntas sobre a transformação da equipe em SAF, a nova arena e sua localização, e o papel da Prefeitura da cidade no clube.

Ao todo, o instituto realizou 1.060 entrevistas entre os dias 11 e 12 de março, com habitantes de 16 anos ou mais do município de Santos, em diferentes pontos de fluxo da cidade. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Dos 1.060 entrevistados, 453 torcem para o Alvinegro Praiano (42,7%). 22,9% são torcedores do Corinthians, 8,1% do Palmeiras, 7,8% do São Paulo e 5,4% de outros clubes. Além disso, 13% das pessoas disseram que não torcem para nenhuma equipe.

Um dos temas abordados pela pesquisa foi a construção de uma nova arena para o Santos. Neste momento, o Peixe manda seus jogos na histórica Vila Belmiro. O estádio comporta 20 mil pessoas, mas já está ficando pequeno para a torcida, que passou a ser ainda mais atraída pela volta de Neymar.

Entre os entrevistados, 73,3% são a favor da construção de um novo estádio, como os de Corinthians e Palmeiras, para ser a casa do Santos. Apenas 21% são contra a ideia, enquanto 5,7% não souberam responder.

A porcentagem a favor do novo estádio do Alvinegro Praiano aumenta ainda mais entre aqueles que torcem para o Peixe. 82,7% dos torcedores entendem que a equipe precisa de um novo palco para mandar seus jogos, e apenas 15,8% vão contra a ideia.

A pesquisa, então, se afunilou e focou somente naqueles que disseram ser a favor da construção da nova arena do Santos, totalizando 777 pessoas. A maioria dos entrevistados deixou claro que o novo estádio do Peixe deve ter como sede a Baixada Santista, e não a capital paulista.

91% dos entrevistados entendem que a arena precisa ser construída em Santos. O número cresce para 92,5% entre torcedores do Alvinegro Praiano. Do total de pessoas que responderam a pesquisa, somente 7,3% acreditam que o estádio tem de ser construído em São Paulo, sendo que tal número regride para 6,9% na torcida santista.

Na última sexta-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou em entrevista à Jovem Pan News que as negociações com a WTorre para a construção da nova Vila ainda estão em andamento. O mandatário disse que as partes esperam concluir o acordo em breve.

(Foto: Divulgação/Instituto Badra)

Voltando ao estudo conduzido, os entrevistados também foram questionados sobre a possibilidade do Santos se tornar uma SAF. Em tal tópico, as opiniões foram divididas: 54,3% acham que o processo para se tornar clube-empresa deve acontecer, e 32,9% entendem que não.

O debate sobre a conversão em SAF parece agradar um pouco mais a torcida santista, que tem 60% das pessoas a favor. 30,9% são contra, enquanto 9% ainda não têm uma opinião formada sobre a questão.

Por fim, outro assunto abordado pelo estudo diz respeito ao investimento de recursos públicos por parte da Prefeitura de Santos no clube. A maioria dos moradores da região (70,1%) é contra isso, e somente 24,9% são a favor. 5% não souberam responder.

A porcentagem aumenta um pouco quando se leva em consideração somente os torcedores do Peixe. 32,8% desejam que a Prefeitura invista no clube, mas a majoritária parte ainda é contra (63,7%).

A pesquisa realizada pela organização ainda detalhou como os moradores da Baixada Santista enxergaram o retorno de Neymar ao time. O camisa 10 voltou ao clube que o revelou após 12 anos e já soma seis participações em gols em sete partidas.